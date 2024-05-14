Kiwanis Club of Benicia
eventClosed
Kiwanis Summer Tutoring Program in-person and virtual interest form.
150 E L St
Benicia, CA 94510, USA
addExtraDonation
$
Single IN-PERSON Summer Tutoring Seat
free
6-8 weeks of tutoring during the Summer 2024. *Please select multiple seats for multiple learners
6-8 weeks of tutoring during the Summer 2024. *Please select multiple seats for multiple learners
seeMoreDetailsMobile
closed
Single VIRTUAL Summer Tutoring Seat
free
6-8 weeks of tutoring during the Summer 2024. *Please select multiple seats for multiple learners
6-8 weeks of tutoring during the Summer 2024. *Please select multiple seats for multiple learners
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout