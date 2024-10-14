eventClosed

Knoxville Center Of The Deaf Inc's Silent Auction

747 Worlds Fair Park Dr, Knoxville, TN 37902

Game Day Basket item
Game Day Basket
$50

(1) Game Day Basket Includes: 4- Medium Firehouse Sub coupons, 4- Bulldog Rootbeers, Marketside Candied Popcorn, Pringles, Beef Jerky, Bacon flavored Sunflower Seeds, Corn Nuts, 40 oz. Insulated Stainless game day Tumbler, Football Hand Towel **Valued at $61.25**
Wine Gift Basket item
Wine Gift Basket
$75

(2) This Wine gift basket is the perfect gift for a night with a friend or loved one. *Must be 21 or older to purchase*. Basket includes: Chestnut Hill Winery Riesling American White Table Wine, Wine Bag, Wine Trivet, Wine coasters (4), 2 Wine Tumblers, Regal High energy Mix, Monte Pollino Gaeta Olives, Lemon Snaps, Wine dish towel, **Valued at $100.00**
WonderWorks item
WonderWorks
$60

(3) WonderWorks Gift Certificate Includes General admission for 2, ropes courses and special exhibit. **Valued at $76.00**
Total Wine and More Wine Class item
Total Wine and More Wine Class
$375

(4) Total Wine and More: You decide on which wine class you want and invite your friends to join you, up to 20 people! Also included are 10 - 30% discount on select products. *Must be 21 to purchase and/or to participate* **Valued at $600.00**
Camper's Life S'more Basket item
Camper's Life S'more Basket
$55

(5) Camper's Life S'more Basket is perfect for cooler weather camping or just sitting around the backyard firepit. Includes: 2 Stainless Travel Tumblers, 4 Camper's life Koozies, Box of Graham Crackers, Large Hersey Chocolate Bar, Bag of Marshmallows, 2 Camper life hand towels, 2 stainless straws **Valued at $85.00**
A Year of Pie! by Buttermilk Sky item
A Year of Pie! by Buttermilk Sky
$50

(6) Buttermilk Sky Pie! This delightful treat allows you one free 4 inch pie each month for a year! Valued at $68
Texas Roadhouse Basket #1 item
Texas Roadhouse Basket #1
$68

(7)Texas Roadhouse Basket #1 is perfect for a meal prepped at home to barbeque or for going out. Basket Includes: 1. $15 Texas Roadhouse Trade Bucks (can buy a meal with this). 2. 2 bottles of 6.9 oz Rib Seasoning ($28 each), 3. One 11 oz bottle of Texas RH Steaksauce ($20), 3 packs of Texas Roadhouse peanuts **Valued at $91**
Texas Roadhouse Basket #2 item
Texas Roadhouse Basket #2
$50

(8) Texas Roadhouse Basket #2 is perfect for a meal prepped at home to barbeque or for going out. Basket Includes: 1. Dinner for 2 (up to $40) Texas Roadhouse 2. 2 bottles of 6.9 oz Rib Seasoning ($28 each), 3. One 11 oz bottle of Texas RH Steaksauce ($20), 3 packs of Texas Roadhouse peanuts **Valued at $116.00**
Texas Roadhouse Basket #3 item
Texas Roadhouse Basket #3
$50

(9) Texas Roadhouse Basket #3 is perfect for a meal prepped at home to barbeque or for going out. Basket Includes: 1. Dinner for 2 (up to $30) Texas Roadhouse 2. 2 bottles of 6.9 oz Rib Seasoning ($28 each), 3. One 11 oz bottle of Texas RH Steaksauce ($20), 3 packs of Texas Roadhouse peanuts **Valued at $106.00**
Good Golly Tamale item
Good Golly Tamale
$50

(10) Good Golly Tamale! If you've never tried one of the tamales from Good Golly Tamale you will be in for a treat! Delicious handmade tamales at its finest! **Valued at $60.00**
Brazeiros Lunch for Two! item
Brazeiros Lunch for Two!
$68

(11) Brazeriros Churrascaria Brazilian Steakhouse! This authentic Brazilian steakhouse is where you can enjoy both upscale service in a festive atmosphere in a casual setting. Depending on your experience choice, this luncheon has something for everyone from the Full experience ($46.50 per person), to the Varietal experience ($42.50 per person), or the Chicken and Salad ($34.50) or the Salad Bar ($24.50). **Valued at $93.00**
Boyd's Jig & Reel Pub
$75

(12) Boyd's Jig & Reel Pub offers a full menu with nightly live music and over 1,000 Whiskies! Full bar available. *21 & up required to purchase this* **Valued at S100.00**
Massage Envy 6 Month Membership item
Massage Envy 6 Month Membership
$300

(13) Massage Envy 6 month membership. Whether you purchase this for yourself or for someone else, it is the perfect way to become rejuvenated. Whether you opt for a massage, facial or a stretching session, you will receive one 60- minute session per month for 6 months! **Valued at $450.00**
Hot Cocoa/ Donut Comfort Basket item
Hot Cocoa/ Donut Comfort Basket
$55

(14) This wood and brass Hot Cocoa basket is the perfect gift for anyone. Includes: Starbucks Classic Hot Cocoa 8 pack mix, Elmhurst Oat French Vanilla Creamer, One $15 Duncan Donut gift card, Candy Peppermint spoons, Peppermint Mini Chocolate chip Marshmallows, Mini bottles of Torani syrup (pumpkin spice & toasted marshmallow), Two 16 oz. Reduce Dash Pro Tumblers **Valued at 72.47**
Midnight Swim Bath & Body Works item
Midnight Swim Bath & Body Works
$22

(15) Bath & Body Works Midnight Swim fragrance body mist, lotion and bath gel. Great gift for a teen! **Valued at $43.50**
Buff City Laundry Care item
Buff City Laundry Care
$51

(16) Elevate your laundry with this locally made Buff City Laundry combo. Also perfect for the college student taking care of their own laundry! **Valued at $68.50**
Self Care & Relaxation Basket item
Self Care & Relaxation Basket
$55

(17)This Lavender filled caddy is filled with self care and relaxation items. Just what is needed to de-stress at the end of the day! Includes: Lindt Touch of Sea Salt Chocolate bar, Mesh pouf, Seaside Glow Face Mask, Bath & Bodyworks aromatherapy, Lavender & Cedarwood lotion and deep cleansing soap, Holler & Glow Handmask, $20 gift card from Moda Nail Nail spa, Bigalow Sweet Dreams herbal Tea, Dr. Teal's Lavender foam bath, Woodlawn Lavender 2 wick Candle **Valued at $72.50**
"Galaxy" Original Art by Sue Ivey item
"Galaxy" Original Art by Sue Ivey
$80

(18) "Galaxy" is original art by spray paint artist, Sue Ivey. Painting is 21 in x 17 in **Valued at $100**
"Night Nebula" original art by Sue Ivey item
"Night Nebula" original art by Sue Ivey
$35

(19) "Night Nebula" is original art by spray paint artist, Sue Ivey. Painting is 8 in x 10 in. **Valued at $50**
"Night Mountain Lake" original art by Sue Ivey item
"Night Mountain Lake" original art by Sue Ivey
$35

(20) "Night Mountain Lake" is original art by spray paint artist, Sue Ivey. Painting is 8 in x 10 in. **Valued at 50.00**
2 Tickets to Hollywood Wax Museum Entertainment Center! item
2 Tickets to Hollywood Wax Museum Entertainment Center!
$50

(21) Fun filled day in Pigeon Forge with these 2 certificates that are valid to admission to the Hollywood Wax Museum, Hannah's Maze of Mirrors, Castle of Chaos, and Outbreak - Dread of the Undead! *Valued at 141.92**
The Essence of Fall Basket item
The Essence of Fall Basket
$58

(22) This basket contains all the must haves for the perfect Fall and Thanksgiving decorations! Contains: Light up clear Pumpkin, tin of Gourmet Cookies, Harvest Pumpkin Candle, Harvest Pumpkin & Vanilla soap & lotion, Eden Grace basket, Hello Fall pumpkin wooden cut-out, bag of mini fragrant Sparkling Pumpkins, Splendid Above plush Throw. **Valued at 74.74**
Kilwins Basket of Sweets item
Kilwins Basket of Sweets
$80

(23) Delight your friends and family this holiday season with this basket of treats and sweets from Kilwins. Basket includes: Peanut Caramel Corn, Peanut Brittle, Chocolate Peanuts, Cherry Cordials, Pecan Bark, Sea Salt Chews, Milk Chocolate bars, Dark Sea Foam **Valued at 107.31**
Earthfare Self Care Basket item
Earthfare Self Care Basket
$75

(24) This basket is perfect for unwinding and refreshing with all natural ingredients from our local Earthfare Market. This would make a perfect Holiday present for someone you love! Basket includes: Mandann Vanilla Shower gel, Lavender Scrub, Glorious Garden Wall Calendar, Andalou Naturals Shampoo & Conditioner, South of France Jasmine bar soap, Aura Cacia Lavender mineral bath, Waterdrop Electrolyte pack, EO deodorant spray, Hydrobody sponge, Lavender Body or room mist, Ayea Market Basket **Valued at: $100 **
The Fresh Market Coffee Delight item
The Fresh Market Coffee Delight
$75

(25) Let your taste buds delight in The Fresh Market's Morning Gourmet Coffee Blends. A great gift for your coffee loving friends or family! Basket includes: 12 oz. Chocolate Lava Decaf Coffee, 12 oz. Madagascar Vanilla Coffee, 12 oz. Southern Pecan Coffee, 12 oz. Pumpkin Spice Coffee, Pumpkin Pecan Granola, Pumpkin Spice Cookies **Valued at $100**
Euphoric Cheese Shop / Sparrow Wine Bar item
Euphoric Cheese Shop / Sparrow Wine Bar
$75

(26) Delight your taste buds with this basket from Euphoric Cheese shop. Basket includes: Euphoric Cheese Shop / Sparrow Wine Bar $25 gift card, Mini Apricots, Rustic Bakery Salted Caramel Shortbread, (wine) Wassail, Pumpkin Spice Wafers, Raspberry Preserves, Cubetti Lemon Wafer, Rosemary Crackers, Tsanos bread/cracker sticks, Spotted Throtter Cured Soppressata. **Valued at $100 **
Colonel's Coffee Gift Basket item
Colonel's Coffee Gift Basket
$30

(27) This aromatic basket of coffee includes our own local 12 oz. Colonel's Coffee, Two 2 oz of Caramel, Vanilla & Rum Coffee, 2 oz. of Cinnamon coffee and large Coffee Era Mug. **Valued at $40.00**
The French Market Creperie Gift card and Basket item
The French Market Creperie Gift card and Basket
$67

(28) Enjoy lunch at The French Market Creperie! Basket includes: $60 gift card from The French Market, 2 coffee/tea mugs, Aromascape Serenity Almond Vanilla Candle **Valued at $90**
The Stir Fry Cafe Gift Card item
The Stir Fry Cafe Gift Card
$38

(29) The Stir Fry Cafe offers delicious meals and sushi! Conveniently located near West Town Mall. A perfect gift for anyone, especially during the holiday shopping season. **Valued at $50.00**
Douglas J Aveda Institute Gift Basket item
Douglas J Aveda Institute Gift Basket
$175

(30) Douglas J Aveda Institute Gift Basket Aveda hair and hand products! Aveda Aircontrol hair spray 9.1 oz $62 Aveda Nutriplenish styling treatment foam mousse 6.7 oz $36.00 Free Blowout $35.00 Aveda Color Renewal color & Shine treatment 5 oz. $25.00 Aveda Hand relief creme 5 fl oz. $30.00 Aveda Nutriplenish leave-in condition er 6.7 fl oz. $56.00 **Valued at $244.00**
Leigh Ann Cooper/ Linda’s Hair Salon Paul Mitchell Gift Bask item
Leigh Ann Cooper/ Linda’s Hair Salon Paul Mitchell Gift Bask
$150

(31) Leigh Ann Cooper/ Linda’s Hair Salon Paul Mitchell Gift Basket Paul Mitchell Super Skinny Shampoo 33.8 fl oz Paul Mitchell Super Skinny Conditioner 33.8 fl oz $71.00 Paul Mitchell Flexible style hot of the press 200 ml $24.00 Paul Mitchell Flexible style super sculpt 250 ml $12.00 Paul Mitchell extra body boost 250 ml $20 Paul Mitchell super skinny relaxing balm 6.8 fl oz $24.50 Paul Mitchell gloss drops 3.4 fl oz $27.00 Paul Mitchell extra body sculpting foam 6.7 oz $16.50 Paul Mitchell protool comb $5.00 **Valued at $200**
O'Charley's, Chocolate, Tea & Orchid Basket item
O'Charley's, Chocolate, Tea & Orchid Basket
$47

(32) This delightful Basket is full of surprises. Includes: 3- $10 gift certificates to O'Charley's, Mini bloom Orchid, Vanilla Thin Cookies, Butter Putter, Assam Black Tea, Nyakers Ginger Snaps, Harvest Blend Herb Tea, Chocolate Almonds, Chocolate pretzels, Belgian Chocolate Cookie Sticks, 4 Land o' Lakes Hot Cocoa single serve packs, 3 chocolate bars 1.4 oz **Valued at $63**
Petco Dog Bed & Food Basket item
Petco Dog Bed & Food Basket
$39

(33) Don't forget your furry friend this holiday season! This Petco basket includes: 2 dog stuffies, 1 dog cookie, 5 lb bag of Whole Hearted Dog food, 1 can Whole Hearted Dog food, 1 bag Good Lovin chew sticks, 1 Good Lovin "Wishbone", Every Yay 23 inch diameter dog bed **Valued at $52**
2 Anakeesta Day Passes item
2 Anakeesta Day Passes
$56

(34) Discover Downtown Gatlinburg's Highest View Point! Anakeesta's beautiful views allow a discovery of a truly unique outdoor experience for any age! **Valued at $75.00**
Snack Attack with Firehouse Subs and Snacks! item
Snack Attack with Firehouse Subs and Snacks!
$30

(35) This Snack Attack Basket is perfect for anyone, but your Teens will love it! Includes: 4 gift cards for medium Firehouse Subs, 20 oz. Dash pro Tumbler, 2 oz Madik's Hickory smoked Almonds, 4 oz. Corn Nuts, Big's dill pickle Sunflower seeds, 6 oz. Planter's Peanuts ** Valued at $40**
Sticky Rice Cafe $100 Gift Card item
Sticky Rice Cafe $100 Gift Card
$75

(36) Enjoy traditional Lao family recipes with healthy, fresh ingredients! **Valued at $100**
Landing House Gift Certificate ($50.00) item
Landing House Gift Certificate ($50.00)
$38

(37) Landing House Gift certificate $50.00 Landing House Chinese & Cambodian inspired food in a honey atmosphere. Enjoy small plates to entrees to fried rice options or Pho. A perfect date night dinner. **Valued at $50.00**
Cheddar's Scratch Kitchen 2 - $25 Gift Cards item
Cheddar's Scratch Kitchen 2 - $25 Gift Cards
$38

(38) Cheddar's Scratch Kitchen 2 - $25 Gift Cards If you enjoy home cooking, then you will not want to miss out on these gift cards! **Valued at $50**
Cheddar's Scratch Kitchen 2 - $25 gift Cards item
Cheddar's Scratch Kitchen 2 - $25 gift Cards
$38

(39) Cheddar's Scratch Kitchen 2 - $25 Gift Cards If you enjoy home cooking, then you will not want to miss out on these gift cards! Yes, we have two sets! **Valued at $50**
Studio 135 Gift Bag (Kevin Murphy product & Medispa coupon) item
Studio 135 Gift Bag (Kevin Murphy product & Medispa coupon)
$100

( 40) Studio 135 Gift Bag Pamper yourself with this gift bag from Studio 135 in Farragut Includes: $50 off any procedure at Adam Eve Medispa A gift card for a haircut Kevin Murphy 3.4 Flex-spray Kevin Murphy 3.4 Fresh-Hair Kevin Murphy 1.4 oz Smooth again wash and Rinse 1 pair of hoop earrings from kararaychicboutique.com Costume necklaces from Susan Mansfield **Valued at $178**
Antique Silver-plated array item
Antique Silver-plated array
$80

( 41) This Antique Silver-plated assembly will add to anyone's holiday festivities. Sold as a whole group. **Valued at $140**
Sunglasses (non prescription) from Visionworks! item
Sunglasses (non prescription) from Visionworks!
$100

(42) Now you can get those Sunglasses you've been eyeing and needing. This applies to non-prescription, but if you want prescription lenses then you pay the cost in excess of $250! **Value up to $250**
Visionworks Gift Certificate item
Visionworks Gift Certificate
$75

(43) Visionworks and TN Doctors of Optometry Gift Certificate for a Premier eye Exam, an Optomap retinal imaging, and $300 towards a prescription pair of Glasses at any Knoxville Visionworks location! (Does not apply towards contact lenses) **Valued at $388**
2 - $30 Texas Roadhouse Coupons item
2 - $30 Texas Roadhouse Coupons
$45

(44) Enjoy a Dinner for Two up to $30, Twice! (Both Coupons cannot be used at the same dinner). No more wondering what to cook for dinner, Texas Roadhouse will cook for you! **Value up to $60**
Kick back and Relax Basket item
Kick back and Relax Basket
$33

(45) Kick Back and Relax Basket (45) 4- medium Firehouse sub coupons, Dash Pro Tumbler, Assorted Lindor Truffles, Nature’s Garden Snack Mix Valued at $44 Increment Bid: $1
Marble City Pub Shirts/Hoodie and more item
Marble City Pub Shirts/Hoodie and more
$45

(46) Marble City Pub: A fun tin that includes 1 Small Marble City Pub shirt, 2 medium Marble City Pub shirts, 1 small Hoodie, baseball cap, Oscar Blues tin, koozie and cup holder. **Valued at $100**
Original Art by Denise Ivey item
Original Art by Denise Ivey
$60

(47) Original Art Painted by Denise Ivey, professional muralist. This three paintings set would be a lovely addition to any home! Each picture measures 5 x 7 inches **Valued at $75**
Handcrafted wooden signs (1.) item
Handcrafted wooden signs (1.)
$25

(48) These handcrafted wooden signs are perfect for the cabin or next to the cozy fireplace or kitchen! First one reads I love you more than biscuits and gravy, the 2nd says Love. **Valued at $40**
Handcrafted "Dancing Girls" item
Handcrafted "Dancing Girls"
$25

(49) Handcrafted “Dancing Girls” wooden signs. These charming signs fit in with a young girl’s dreams of becoming a dancer. **Valued at $40**
Handcrafted Sign Welcome to our Neck of the Woods item
Handcrafted Sign Welcome to our Neck of the Woods
$10

(50) This handcrafted "Welcome to our neck of the Woods" fits in the southern home or cabin! **Valued at 20**
Handcrafted Bragging Board item
Handcrafted Bragging Board
$10

(51)This handcrafted bragging board is designed to display pictures or a child's handiwork! "Valued at $20"
Handcrafted wooden “Fawn” hanging item
Handcrafted wooden “Fawn” hanging
$15

(52) Handcrafted wooden “Fawn” hanging. For all who love animals and nature! **Valued at $20**
Christmas time! item
Christmas time!
$142

(53) The Season is upon us! This delightful Christmas basket is a happy addition to any home! Includes: 2 acrylic Moose Head Mugs Eddie’s Hat Paper Plates and napkin set Hallmark Ornament Ellen Dish towel 2 hand towels Coasters Table runner Jar of Jelly Light Up Fried Cat rug **Valued at $190**
French Press Coffee set item
French Press Coffee set
$67

(54) French Press Coffee set for the coffee lover you are or know! Includes: Large bag of Lavazza coffee beans 4 Vintage style glass mugs with bamboo lids and spoons French Press Coffee pot Wire K cup holder **Valued at $90**
Tea Set item
Tea Set
$60

(55) A Basket for all Tea Lovers! This is the perfect gift for any tea drinker! Includes: Mug with infuser and lid Small sugar canister Assorted tea bags from The Tea Spot “But first Tea” sign Tea sign Teapot shaped sugar cubes **Valued at $80**
Book Lover's Tote item
Book Lover's Tote
$38

(56) Book Lover's Tote Are you or someone you know a booklover? Here is the tote every book club member needs! Includes: Canvas tote bag Mug Sign “Between the Pages of a Book is a Lovely Place” Set of 3 magnetic bookmarks Book journal and pen **Valued at $50**
TEE TIME on the Golf Course item
TEE TIME on the Golf Course
$60

(57) Tee Time Golf! This would make the perfect gift for the golf player you know! Includes: Royale Eagle 2 bags of Tees, 1 box of Driver Force Advanced Pre-Round Drink Mix, 1 box of golf balls, and 1 XL Royale Eagle Golf Co. pull over. **Valued at 100**

