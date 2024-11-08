1st Annual Music Fest at Walker World

453 Blossom Ferry Rd

Castle Hayne, NC 28429

ADULT - 18+
$20
TEEN- AGES 13 TO 17
$10
VETERAN/ACTIVE MILITARY
$1
DUE TO PLATFORM- $1.00 WILL BE REFUNDED AT GATE PLEASE SHOW ID AT GATE
CHILDREN- UNDER 12
$1
DUE TO PLATFORM- $1.00 WILL BE REFUNDED AT GATE
