Sales closed

#2 Edna SEPT 12, 13 1 GO ENTRY FORM

284 Brackenridge Pkwy

Edna, TX 77957, USA

$

Gate Fee
$10

PLEASE MAKE SURE EACH TRANSACTION HAS A GATE FEE ADDED. IF YOU DO NOT ADD IT IT WILL BE OWED AT THE RODEO.

Office Fee
$25

PLEASE MAKE SURE EACH TRANSACTION HAS AN OFFICE FEE ADDED. IF YOU DO NOT ADD IT IT WILL BE OWED AT THE RODEO.

Late Fee
$50

You have entered Tuesday after 6PM. PLEASE MAKE SURE EACH TRANSACTION HAS AN Late FEE ADDED. IF YOU DO NOT ADD IT IT WILL BE OWED AT THE RODEO.

Non- Member Fee
$25

IF you have NOT purchased a $100 membership to join YRA for the 25-26 year then you either need to purchase a membership or select the non-member fee to compete at the rodeo.

Chute Dogging
$70

Boys 15 & under

Pee Wee Poles
$35

Boys & Girls 8 & under

Sub Poles
$50

Boys & Girls 9-12

Jr Poles
$50

Girls 13-15

Sr Poles
$50

Girls 16-19

OPEN Tiedown
$70

Boys all ages

Sub Jr Tiedown
$70

Boys 12 & under

Jr Tiedown
$70

Boys 13-15

Sr Tiedown
$70

Boys 16-19

Pee Wee Barrels
$35

Boys & Girls 8 & under

Sub Jr Barrels
$50

Boys & Girls 9-12

Jr Barrels
$50

Girls 13-15

Sr Barrels
$50

Girls 16-19

Sub Jr Ribbons
$70

Boys & Girls 9-12

Jr Ribbons
$70

Boys 13-15

Pee Wee Figure 8’s
$35

Boys & Girls 8 & under

Sub Jr Figure 8’s
$50

Boys & Girls 9-12

Steer Wrestling
$70

Boys 16-19

Sub Jr Boys Breakaway
$70

Boys 12 & under

OPEN Breakaway
$70

Girls all ages

Sub Jr Girls Breakaway
$70

Girls 12 & under

Jr Girls Breakaway
$70

Girls 13-15

Sr Girls Breakaway
$70

Girls 16-19

Jr Boys Breakaway
$70

Boys 13-15

Pee Wee Goat Tying
$70

Boys & Girls 8 & under

Sub Jr Goat Tying
$70

Boys & Girls 9-12

Jr Goat Tying
$70

Girls 13-15

Sr Goat Tying
$70

Girls 16-19

15U Team Roping – may enter twice
$70

Boys & Girls 15 & under Twice same direction or switch ends

19U Team Roping – may enter twice
$70

Boys & Girls 16-19 Twice same direction or switch ends

