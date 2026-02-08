Junior League Of Hampton Roads Inc

Junior League Of Hampton Roads Inc

2026 Tee Up for JLHR Golf Tournament

1500 Country Club Rd

Newport News, VA 23606, USA

Individual Golfer Registration
$175

Player Packages Include:
Golf Tournament Registration
Lunch Buffet
2 Drink Tickets
2 Raffle Tickets

Foursome Registration
$600
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Player Packages Include:
Golf Tournament Registration (x4)
Lunch Buffet (x4)
8 Drink Tickets
8 Raffle Tickets

All the Bells & Whistles (Team)
$175

10 Mulligans

80 extra raffle tickets

4 Bloody Mary Bar Tickets

All the Bells & Whistles (Individual)
$50

3 Mulligans

20 extra raffle tickets

1 Bloody Mary Ticket

Mulligan Package (Team)
$100

8 Mulligans & 40 raffle tickets

Mulligan Package (Individual 2)
$30

2 Mulligans & 10 raffle tickets

Mulligan Package (Individual 1)
$20

Includes one Mulligan & 5 raffle tickets

Bloody Marys for a Team
$75

4 Bloody Mary Bar Tickets

Bloody Mary Bar Ticket
$20
