שלש סעודות ‐ 2025-2026

י"ג אלול תשפ"ה
כ' אלול תשפ"ה
כ"ז אלול תשפ"ה
ה' תשרי תשפ"ו - שבת שובה
י"ב תשרי תשפ"ו
כ"ו תשרי תשפ"ו
ג' חשון תשפ"ו
י' חשון תשפ"ו
י"ז חשון תשפ"ו
כ"ד חשון תשפ"ו
ב' כסלו תשפ"ו
ט' כסלו תשפ"ו
ט"ז כסלו תשפ"ו
כ"ג כסלו תשפ"ו
ל' כסלו תשפ"ו - שבת חנוכה - ראש חודש
ז' טבת תשפ"ו
י"ד טבת תשפ"ו
כ"א טבת תשפ"ו
כ"ח טבת תשפ"ו
ו' שבט תשפ"ו
י"ג שבט תשפ"ו
כ' שבט תשפ"ו
כ"ז שבט תשפ"ו
ד' אדר תשפ"ו
י"א אדר תשפ"ו
י"ח אדר תשפ"ו
כ"ה אדר תשפ"ו
ג' ניסן תשפ"ו
י' ניסן תשפ"ו - שבת הגדול
כ"ד ניסן תשפ"ו
א' אייר תשפ"ו - ראש חודש
ח' אייר תשפ"ו
ט"ו אייר תשפ"ו
כ"ב אייר תשפ"ו
כ"ט אייר תשפ"ו
ז' סיון תשפ"ו - שלש סעודות ונעילת החג
י"ד סיון תשפ"ו
כ"א סיון תשפ"ו
כ"ח סיון תשפ"ו
ה' תמוז תשפ"ו
