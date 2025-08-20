שלש סעודות ‐ 2025-2026

כי תצא
$200

י"ג אלול תשפ"ה

כי תבא
$200

כ' אלול תשפ"ה

נצבים
$200

כ"ז אלול תשפ"ה

וילך
$200

ה' תשרי תשפ"ו - שבת שובה

האזינו
$200

י"ב תשרי תשפ"ו

בראשית
$200

כ"ו תשרי תשפ"ו

נח
$200

ג' חשון תשפ"ו

לך לך
$200

י' חשון תשפ"ו

וירא
$200

י"ז חשון תשפ"ו

חיי שרה
$200

כ"ד חשון תשפ"ו

תולדות
$200

ב' כסלו תשפ"ו

ויצא
$200

ט' כסלו תשפ"ו

וישלח
$200

ט"ז כסלו תשפ"ו

וישב
$200

כ"ג כסלו תשפ"ו

מקץ
$200

ל' כסלו תשפ"ו - שבת חנוכה - ראש חודש

ויגש
$200

ז' טבת תשפ"ו

ויחי
$200

י"ד טבת תשפ"ו

שמות
$200

כ"א טבת תשפ"ו

וארא
$200

כ"ח טבת תשפ"ו

בא
$200

ו' שבט תשפ"ו

בשלח
$200

י"ג שבט תשפ"ו

יתרו
$200

כ' שבט תשפ"ו

משפטים
$200

כ"ז שבט תשפ"ו

תרומה
$200

ד' אדר תשפ"ו

תצוה
$200

י"א אדר תשפ"ו

כי תשא
$200

י"ח אדר תשפ"ו

ויקהל-פקודי
$200

כ"ה אדר תשפ"ו

ויקרא
$200

ג' ניסן תשפ"ו

צו
$200

י' ניסן תשפ"ו - שבת הגדול

שמיני
$200

כ"ד ניסן תשפ"ו

תזריע-מצורע
$200

א' אייר תשפ"ו - ראש חודש

אחרי-קדושים
$200

ח' אייר תשפ"ו

אמר
$200

ט"ו אייר תשפ"ו

בהר-בחקתי
$200

כ"ב אייר תשפ"ו

במדבר
$200

כ"ט אייר תשפ"ו

שבועות
$200

ז' סיון תשפ"ו - שלש סעודות ונעילת החג

נשא
$200

י"ד סיון תשפ"ו

בהעלתך
$200

כ"א סיון תשפ"ו

שלח
$200

כ"ח סיון תשפ"ו

קרח
$200

ה' תמוז תשפ"ו

