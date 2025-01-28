2024-2025 Membership Renewal

Membership Dues - Annual
$50

Annual Membership is designated for those individuals who attended Virginia State. VSUAA Dues: $30 GPAAA (local): $20
Membership Dues - Associate
$50

Associate Membership is designated for those individuals who did not attend Virginia State but are interested in advancing the University's goals through the Alumni Association. VSUAA: $30 GPAAA Dues (local): $20
Membership Dues - Life Member
$20

Current Life Member GPAAA Dues: $20
Life Membership - Installments
$187.50

Life Membership is conferred to individuals who meet the qualifications for Annual or Associate membership submit an application, and pay the $750.00 fee. A subscribing life member is an individual making payments towards life membership.
Life Membership - Pay in Full
$750

