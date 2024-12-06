Chinese American Association of Braintree
eventClosed
Braintree 3rd Annual Lunar New Year Festival , 布雷恩特第三届农历新年
128 Town St
Braintree, MA 02184
addExtraDonation
$
Market Vendor 年宵市場攤主注册
$50
1 table and 2 chairs will be provided by event organizer. 活动组织者将提供1张桌子和2把椅子
1 table and 2 chairs will be provided by event organizer. 活动组织者将提供1张桌子和2把椅子
seeMoreDetailsMobile
closed
Food Vendor 食品摊主注册
$100
$50 vendor fee & $50 town of Braintree food registration fee $50摊位费用和$50布雷恩特市食品注册费用 活动组织者将提供1张桌子和2把椅子
$50 vendor fee & $50 town of Braintree food registration fee $50摊位费用和$50布雷恩特市食品注册费用 活动组织者将提供1张桌子和2把椅子
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout