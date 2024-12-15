eventClosed

Testudo Bellum

13601 Ironbark Rd

Bakersfield, CA 93311

Member Weekend Admission
$25
Friday 12 PM to Monday 12 PM
Member Single Day Admission
$10
Until midnight of the registered date
Non-member Weekend Admission
$25
Friday 12 PM to Monday 12 PM
Non-member Single Day Admission
$10
Until midnight of the registered date

