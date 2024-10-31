Norwood Hills Country Club Preservation Foundation
2024 Gala Auction
Tennis Lessons & Tom Watson Print
$175
David - Auction Winner
David - Auction Winner
More details...
Add
Champagne
$170
McKenna - Auction Winner
McKenna - Auction Winner
More details...
Add
Pool Golf Cart & Stifel Classic
$1,150
Knapp - Auction Winner
Knapp - Auction Winner
More details...
Add
Mounted Tom Watson Print & Pickleball Party
$700
Frawley - Auction Winner
Frawley - Auction Winner
More details...
Add
Wine - Passo
$200
Hill - Auction Winner
Hill - Auction Winner
More details...
Add
Dinner Party #1
$1,300
Mudd - Auction Winner
Mudd - Auction Winner
More details...
Add
Dinner Party #2
$1,250
McKenna - Auction Winner
McKenna - Auction Winner
More details...
Add
Golf Cart For A Year
$1,650
Weinbauer - Auction Winner
Weinbauer - Auction Winner
More details...
Add
Golf Lessons
$350
Moore - Auction Winner
Moore - Auction Winner
More details...
Add
Rombauer Chardonnay
$700
Carlie - Auction Winner
Carlie - Auction Winner
More details...
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue