2024 Holiday Festivities

80 Catherine Street

New York, NY Play Room

Baking competition entry fee 烘焙比赛报名费 Tarifa de inscripción a
$5
Gourmet hot chocolate 美食热巧克力 chocolate caliente gourmet
$3
$1 Sweet treat 甜点 dulce regalo
$1
$2 Sweet treat 甜点 dulce regalo
$2
$3 sweet treat 甜点 dulce regalo
$3
Santa and Grinch photo 圣诞老人和格林奇的照片 Foto de Papá Noel y el Gr
free
