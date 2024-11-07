LPO Band Booster Club
eventClosed
2024 LPO Lasagna Dinner Fundraiser
2380 Las Plumas Ave
Oroville, CA 95966
addExtraDonation
$
Lasagna Dinner(Meat)
$25
One lasagna dinner includes lasagna(w/meat), salad, and bread.
One lasagna dinner includes lasagna(w/meat), salad, and bread.
seeMoreDetailsMobile
closed
Lasagna Dinner(Vegetarian)
$25
One vegetarian lasagna dinner includes a vegetarian lasagna, salad, and bread.
One vegetarian lasagna dinner includes a vegetarian lasagna, salad, and bread.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout