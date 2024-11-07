eventClosed

2024 LPO Lasagna Dinner Fundraiser

2380 Las Plumas Ave

Oroville, CA 95966

Lasagna Dinner(Meat)
$25
One lasagna dinner includes lasagna(w/meat), salad, and bread.
Lasagna Dinner(Vegetarian)
$25
One vegetarian lasagna dinner includes a vegetarian lasagna, salad, and bread.

