Mobile Rock & Gem Society

Hosted by

Mobile Rock & Gem Society

About this event

2024 Mobile Rock & Gem Society Sale 3 day pass

7701 Hitt Rd

Mobile, AL 36695

3-Day 2024 Pass
$7
This 3-day pass allows admission for one person to the Mobile Rock & Gem Society Sale on Friday November 29, Saturday November 30 and Sunday December 1, 2024 Hours Friday: 1 pm to 6 pm Saturday: 9 am to 6 pm Sunday: 10 am to 5 pm
Add a donation for Mobile Rock & Gem Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!