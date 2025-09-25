2024/25 Membership Dues (PAST DUE)

Hosted by
About this event
STANDARD
$40.00 Dist. Dues
$88.00 R.I. Dues
$661.50 for 49 lunches
$100.00 for 2 banquets
$150.50 Club Admin Fee
TOTAL: $1040.00 divided by 2 = $520.00 semiannually
MAL
$40.00 Dist. Dues
$88.00 R.I. Dues
$172.00 Club Admin. Fee
TOTAL: $300.00 divided by 2 = $150.00 semiannually
RULE OF 85
$40.00 Dist. Dues
$88.00 R.I. Dues
$172.00 Club Admin. Fee
TOTAL: $300.00 divided by 2 = $150.00 semiannually
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!