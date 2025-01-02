Penn acres swim club
2025 1/2 Price Senior Bond/Nonbond Membership
Primary Bondholder Senior
$126
Primary Bondholder +1 Senior
$153.50
Primary Bondholder +2 Senior
$181
Primary Bondholder +3 Senior
$208.50
Primary Bondholder+4 Senior
$236
Primary Bondholder+5 Senior
$263.50
Primary Bondholder+6 Senior
$291
Additional Member
$27.50
for memberships beyond primary +6
Babysitter
$37.50
Babysitter Fee
Senior Primary Non Bondholder
$176
Senior Primary Non Bondholder+1
$203.50
Senior Primary Non Bondholder+2
$231
Senior Primary Non Bondholder+3
$258.50
Senior Primary Non Bondholder+4
$286
Senior Primary Non Bondholder+5
$313.50
Senior Primary Non Bondholder+6
$341
