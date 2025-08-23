2025-2026 Cerritos High Education Foundation (CHEF) Donation Drive

Basic
$25

CHEF Magnet

Basic + One Sibling
$35

CHEF Magnet

Bronze
$50
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
Bronze + One Sibling
$60
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
Silver
$100
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Silver + One Sibling
$125
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Gold
$250
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
  • Lunch and ASB Line Express Passes
Gold + One Sibling
$300
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
  • Lunch and ASB Line Express Passes
Platinum
$500
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
  • Lunch and ASB Line Express Passes
  • Folding Camping Table or Mini Projector
Platinum + One Sibling
$600
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
  • Lunch and ASB Line Express Passes
  • Folding Camping Table or Mini Projector
Diamond
$1,000
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
  • Lunch and ASB Line Express Passes
  • Folding Camping Table or Mini Projector
  • CHEF VIP Parking
Diamond + One Sibling
$1,100
  • CHEF Magnet
  • Marquee Message
  • CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
  • Lunch and ASB Line Express Passes
  • Folding Camping Table or Mini Projector
  • CHEF VIP Parking
