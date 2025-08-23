Cerritos High Education Foundation
2025-2026 Cerritos High Education Foundation (CHEF) Donation Drive
Basic
$25
CHEF Magnet
Basic + One Sibling
$35
CHEF Magnet
Bronze
$50
CHEF Magnet
Marquee Message
Bronze + One Sibling
$60
CHEF Magnet
Marquee Message
Silver
$100
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Silver + One Sibling
$125
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Gold
$250
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Lunch and ASB Line Express Passes
Gold + One Sibling
$300
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Lunch and ASB Line Express Passes
Platinum
$500
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Lunch and ASB Line Express Passes
Folding Camping Table or Mini Projector
Platinum + One Sibling
$600
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Lunch and ASB Line Express Passes
Folding Camping Table or Mini Projector
Diamond
$1,000
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Lunch and ASB Line Express Passes
Folding Camping Table or Mini Projector
CHEF VIP Parking
Diamond + One Sibling
$1,100
CHEF Magnet
Marquee Message
CHEF Car Sunshade or CHEF Sling Bag
Lunch and ASB Line Express Passes
Folding Camping Table or Mini Projector
CHEF VIP Parking
