DeLand Cheer Boosters

2025-2026 DHS SIDELINE DUES

Full Payment
$785

Full Payment With Rain Jacket & Backpack

Full Payment
$695

Full Payment Without Rain Jacket & Backpack

Installment #1 Due 5/12/25
$393

Installment #1With Rain Jacket & Backpack

Installment #1 Due 5/12/25
$347

Installment #1 Without Rain Jacket & Backpack

Installment #2 Due 05/26/25
$392

Installment #2 With Rain Jacket & Backpack

Installment #2 Due 05/26/25
$348

Installment #2 Without Rain Jacket & Backpack

Rain Jacket
$49.99

Rain Jacket Only, includes name embroidered on jacket

Backpack
$41.99

Backpack only, includes embroidered name

Male Sideline Dues
$645

Male Cheerleader Sideline dues without the Rain Jacket or Backpack.

