2025-2026 LFCIS PTO Membership

Family Membership (Volunteer)
$20

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

2025-2026 LFCIS PTO Family Annual Membership. With this membership you are giving us permission to contact you to volunteer for PTO events. Volunteering is not mandatory and can be at your own discretion.

Family Membership (Non-Volunteering)
$40

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

2025-2026 LFCIS PTO Family Annual Membership - Unavailable to volunteer, but take my money!

Staff & Teachers
$10

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

2025-2026 LFCIS PTO Staff & Teacher Annual Membership

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing