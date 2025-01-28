2025-2026 Membership Form

Membership Dues - Annual Associate
$60

Annual Membership is designated for those individuals who attended Virginia State.
VSUAA Dues: $30
GPAAA (local): $30

Membership Dues - Friends of VSU
$30

Associate Membership is designated for those individuals who did not attend Virginia State but are interested in advancing the University's goals through the Alumni Association.
GPAAA Dues (local): $30

Membership Dues - Life Member
$30

Current Life Member
GPAAA Dues: $20

Life Membership - Installments
$187.50

Life Membership is conferred to individuals who meet the qualifications for Annual or Associate membership submit an application, and pay the $750.00 fee. A subscribing life member is an individual making payments towards life membership.

Life Membership - Pay in Full
$750

