2025-2026 Membership Form

rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Annual Membership is designated for those individuals who attended Virginia State.
VSUAA Dues: $30
GPAAA (local): $30
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Associate Membership is designated for those individuals who did not attend Virginia State but are interested in advancing the University's goals through the Alumni Association.
GPAAA Dues (local): $30
rate.item.membershipRenewalInfo.atDate
Current Life Member
GPAAA Dues: $20
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Life Membership is conferred to individuals who meet the qualifications for Annual or Associate membership submit an application, and pay the $750.00 fee. A subscribing life member is an individual making payments towards life membership.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Life Membership is conferred to individuals who meet the qualifications for Annual or Associate membership submit an application, and pay the $750.00 fee. A subscribing life member is an individual making payments towards life membership.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing