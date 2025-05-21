2025-2026 FWCSC Membership Form

Full Year Membership Dues E5 & Below
$24

June 1 - May 31
Full-year membership dues for all E5 & below Spouses/Active Duty (excluding Surviving Spouses).

PAY IN PERSON - Full Year Membership Dues E5 & Below (Copy)
free

June 1 - May 31
Full-year membership dues for all E5 & below Spouses/Active Duty (excluding Surviving Spouses).

Full Year Membership E6 & Above or Associate Member
$30

June 1 - May 31
Full-year membership dues for E6 & Above Spouses/Active Duty and Associate Members (excluding Surviving Spouses).

PAY IN PERSON - Full Year E6 & Above or Associate Member
$30

June 1 - May 31
Full-year membership dues for E6 & Above Spouses/Active Duty and Associate Members (excluding Surviving Spouses).

Surviving Spouse Membership Dues
free

June 1 - May 31: There is no cost to Surviving Spouses for Membership.

Full Year BOG Membership
$30

Full year membership for FWCSC BOG

