2025-2026 Norris Childers PTO - Sponsorship

Platinum Sponsor
$500

*  Company recognition in all programs shared at school events.

*  Company Name placed on a banner in front of school.

*  Company Name mentioned on our PTO Facebook Page this school year.

*  Recognition in the yearbook.


Gold Sponsor
$300

*  Company recognition in all programs shared at school events.

*  Company Name placed on a banner in front of school.

*  Company Name mentioned on our PTO Facebook Page this school year.


Silver Sponsor
$200

* Mention on our PTO Facebook Page this school year.

* Company Name placed on a banner in front of school.


Bronze Sponsor
$100

* Mention on our PTO Facebook Page this school year.

* Company Name placed on a banner in front of school.


common:zeffyTipDisclaimerTicketing