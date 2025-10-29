2025-2026 SACAC Full Snack Stand

Airheads (3)
$1
Apple Juice
$2
Blow Pop/Tootsi Pops (2)
$1
Breakfast Sandwiches
$6
Bueno/Nutella
$2
Buffalo Chicken Dip w/Chips
$6
Cheeseburger
$7
Chick-Fil-A Nuggets
$6
Chips (Large)
$2.50
Chips (Small)
$1.50
Coffee
$3
Cotton Candy
$5
Doughnuts
$2
Gatorade
$2.50
Hot Dogs
$3
Kinder Joy
$2.50
Nerds Clusters
$3
Nerds Ropes
$3
Orange Juice
$2
Pizza
$4
Popcorn
$3
Pretzel
$2
Protein Bar/Granola Bites (2)
$2
Push Pops
$2
Ring Pops (2)
$1
Soda
$2
Sour Patch Kids
$2.50
Water/ La Croix
$1

common:zeffyTipDisclaimerTicketing