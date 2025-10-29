Souderton Area Community Aquatics Club
2025-2026 SACAC Full Snack Stand
Airheads (3)
$1
add
Apple Juice
$2
add
Blow Pop/Tootsi Pops (2)
$1
add
Breakfast Sandwiches
$6
add
Bueno/Nutella
$2
add
Buffalo Chicken Dip w/Chips
$6
add
Cheeseburger
$7
add
Chick-Fil-A Nuggets
$6
add
Chips (Large)
$2.50
add
Chips (Small)
$1.50
add
Coffee
$3
add
Cotton Candy
$5
add
Doughnuts
$2
add
Gatorade
$2.50
add
Hot Dogs
$3
add
Kinder Joy
$2.50
add
Nerds Clusters
$3
add
Nerds Ropes
$3
add
Orange Juice
$2
add
Pizza
$4
add
Popcorn
$3
add
Pretzel
$2
add
Protein Bar/Granola Bites (2)
$2
add
Push Pops
$2
add
Ring Pops (2)
$1
add
Soda
$2
add
Sour Patch Kids
$2.50
add
Water/ La Croix
$1
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout
chooseTickets