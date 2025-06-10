Monteverdi Master Chorale Inc

2025 - 2026 Season Sponsorships

Singer Sponsor item
Singer Sponsor
$250
Your fully tax-deductible donation to our singer dues fund supports membership dues for singers in need.
Chorale Sponsor item
Chorale Sponsor
$1,000
Your gift supports our operational expenses that help us keep our doors open. Enjoy 2 tickets to each concert cycle, logo display on promotional materials, and digital and concert program recognition.
Community Seats Partner item
Community Seats Partner
$1,000
Support outreach & reduced admission for 50 community seniors, students, and children. Enjoy digital and concert program recognition and 2 tickets to Fall & Spring concerts.
Community Seats Champion item
Community Seats Champion
$2,500
Support outreach & reduced admission for 150 community seniors, students, and children. Enjoy logo display on promotional materials, digital and concert program recognition and 2 tickets to each concert cycle.
Standing Ovation item
Standing Ovation
$5,000
Support outreach & reduced admission for 300 community seniors, students, and children. Enjoy 2 tickets to each concert cycle, logo display on all concert promotional materials, and year-round recognition in print, website, and social media as a lead sponsor for the season.
