2025-2026 Shoes and Glove Payments

This option is for marching band members only. It includes the specific marching band shoe model and a pair of matching gloves.
Esta opción es solo para los miembros de la banda de marcha. Incluye el modelo de zapato específico para la banda y un par de guantes de alto rendimiento que hacen juego.
This option is for marching band members only. This is a good choice if your student's marching band shoes from a previous season are still in good shape and fit properly. This option includes only a pair of the required marching band gloves.
Esta opción es solo para los miembros de la banda de marcha.) Esta es una buena opción si los zapatos de marcha de su estudiante de la temporada anterior aún están en buenas condiciones y le quedan bien. Esta opción solo incluye un par de los guantes requeridos para la banda de marcha.
This option is for marching band members only. This is a good choice if your student's gloves from a previous season are still in good condition. This option includes only the required marching band shoe model.
Esta opción es solo para los miembros de la banda de marcha. Esta es una buena opción si los guantes de su estudiante de una temporada anterior aún están en buenas condiciones. Esta opción incluye solo el modelo de zapato requerido para la banda de marcha.
This option is for color guard members only. Please note that these are a different style than the marching band shoes. Please ensure you are selecting the correct option for your student's ensemble.
Esta opción es solo para los miembros de la guardia de color. Por favor, tenga en cuenta que este es un estilo diferente a los zapatos de la banda de marcha. Asegúrese de seleccionar la opción correcta para el grupo de su estudiante.
