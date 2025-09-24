2025-2026 Shoes and Glove Payments

This option is for marching band members only. This is a good choice if your student's marching band shoes from a previous season are still in good shape and fit properly. This option includes only a pair of the required marching band gloves.



Esta opción es solo para los miembros de la banda de marcha.) Esta es una buena opción si los zapatos de marcha de su estudiante de la temporada anterior aún están en buenas condiciones y le quedan bien. Esta opción solo incluye un par de los guantes requeridos para la banda de marcha.