2025-2026 Siegrist Elementary PTA Business Sponsorship

Platinum Sponsorship
$750
  • Business Logo on PTA Website
  • Social Media Highlight (4)
  • Promoted at events and meetings
  • 6 tickets to Bingo Night
  • Business highlight in quarterly Newsletter
Gold Sponsorship
$500
  • Business Logo on PTA Website
  • Social Media Highlight (3)
  • Promoted at events and meetings
  • 4 tickets to Bingo Night
  • Business highlight in quarterly Newsletter
Silver Sponsorship
$250
  • Business Name on PTA Website
  • Social Media Highlight (2)
  • Business name in quarterly Newsletter
Bronze Sponsorship
$100
  • Business Name on PTA Website
  • Social Media Highlight (1)
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing