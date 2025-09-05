Siegrist Elementary PTA
2025-2026 Siegrist Elementary PTA Business Sponsorship
Platinum Sponsorship
$750
Business Logo on PTA Website
Social Media Highlight (4)
Promoted at events and meetings
6 tickets to Bingo Night
Business highlight in quarterly Newsletter
Business Logo on PTA Website
Social Media Highlight (4)
Promoted at events and meetings
6 tickets to Bingo Night
Business highlight in quarterly Newsletter
seeMoreDetailsMobile
add
Gold Sponsorship
$500
Business Logo on PTA Website
Social Media Highlight (3)
Promoted at events and meetings
4 tickets to Bingo Night
Business highlight in quarterly Newsletter
Business Logo on PTA Website
Social Media Highlight (3)
Promoted at events and meetings
4 tickets to Bingo Night
Business highlight in quarterly Newsletter
seeMoreDetailsMobile
add
Silver Sponsorship
$250
Business Name on PTA Website
Social Media Highlight (2)
Business name in quarterly Newsletter
Business Name on PTA Website
Social Media Highlight (2)
Business name in quarterly Newsletter
seeMoreDetailsMobile
add
Bronze Sponsorship
$100
Business Name on PTA Website
Social Media Highlight (1)
Business Name on PTA Website
Social Media Highlight (1)
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout