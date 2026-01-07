Wildwood Learning Community

2025-2026 WLC Class Registration (Semester 2 & Terms 2, 3)

WLC Book Club
Free

Book Club (3rd Friday of the month, 11am ET)
https://wcslearningcenter.weebly.com/wlcclubs.html

Tales from Rudyard Kipling - Spring Semester 2026
Free

This class is geared toward: Form II+ (grades 4+)
Maximum students: 12 (minimum: 3)
​Teacher: Mrs. Dages
​Meets: ​Mondays 1:00-2:00 PM ET
Spring Semester: Jan-May

Literature of the French Revolution
Free

This class is geared toward: Form III+ (grades 8+)
Maximum students: 12 (minimum: 3
​Teacher: Mrs. Dages
​Meets: Thursdays 2:00-3:00pm ET
Length: ​Spring Semester (Jan-May)

Christian Philosophy: The Consolation of Philosophy by Boeth
Free

This class is geared toward: Form IV+ (grades 9-12)
Maximum students: 12 (minimum: 3)
Teacher: Mr. Christopher Horrell
Meets: Tuesdays 11:00 am-12:00 pm ET
Length: Winter Term (Jan-Mar)
Credit Suggestion: .5

