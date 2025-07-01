2025 - 2026 - Zeta Phi Beta Sorority, Incorporated Upsilon Psi Zeta Chapter Membership Dues

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
2025 - 2026 Full Payment of Local Dues
2025 - 2026 - 1st Payment Plan Installment Amount by 5pm on August 23, 2025.
2025 - 2026 - 2nd Payment Plan Installment Amount due by 5pm on November 11, 2025.
2025 - 2026 - 3rd Payment Plan Installment Amount due by 5pm on February 10, 2026.
RECLAIMED SORORS ONLY - 2025 - 2026 - 3rd Payment Plan Installment Amount due by 5pm on February 10, 2026.
