2025 - 2026 - Zeta Phi Beta Sorority, Incorporated Upsilon Psi Zeta Chapter Membership Dues

Annual Local Membership Dues (in Full)
$215

2025 - 2026 Full Payment of Local Dues

1st Installment - Local Dues - Payment Plan
$15

2025 - 2026 - 1st Payment Plan Installment Amount by 5pm on August 23, 2025.

2nd Installment - Local Dues - Payment Plan
$100

2025 - 2026 - 2nd Payment Plan Installment Amount due by 5pm on November 11, 2025.

3rd Installment - Local Dues - Payment Plan
$100

2025 - 2026 - 3rd Payment Plan Installment Amount due by 5pm on February 10, 2026.

RECLAIMED SORORS - 3rd Installment -Local Dues- Payment Plan
$50

RECLAIMED SORORS ONLY - 2025 - 2026 - 3rd Payment Plan Installment Amount due by 5pm on February 10, 2026.

