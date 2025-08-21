Glenn High School Girls Basketball Booster Club Inc

Glenn High School Girls Basketball Booster Club Inc

2025-26 GHS Girls Basketball Booster Sponsorship

Grizzly Grey Sponsor
$250

* GRIZZLY SPIRIT SHIRT
* SOCIAL MEDIA RECOGNITION (prior to every home game)

Grizzly Navy Sponsor
$500

* GRIZZLY SPIRIT SHIRT
* 2 HOME GAME TICKETS
* SOCIAL MEDIA RECOGNITION (prior to every home game)

* GAME DAY BANNER RECOGNITION

Grizzly Orange Sponsor
$1,000

*GRIZZLY SPIRIT SHIRT
* 2 HOME GAME TICKETS

*GRIZZLY BLANKET
* SOCIAL MEDIA RECOGNITION (prior to every home game)
* GAME DAY BANNER RECOGNITION

*TOURNAMENT DECAL

*BUSINESS LOGO ON VARSITY TOURNAMENT SHIRTS

