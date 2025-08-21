2025-26 GHS Girls Basketball Booster Sponsorship

Offered by
About this shop
* GRIZZLY SPIRIT SHIRT
* SOCIAL MEDIA RECOGNITION (prior to every home game)
* GRIZZLY SPIRIT SHIRT
* 2 HOME GAME TICKETS
* SOCIAL MEDIA RECOGNITION (prior to every home game)
* GAME DAY BANNER RECOGNITION
*GRIZZLY SPIRIT SHIRT
* 2 HOME GAME TICKETS
*GRIZZLY BLANKET
* SOCIAL MEDIA RECOGNITION (prior to every home game)
* GAME DAY BANNER RECOGNITION
*TOURNAMENT DECAL
*BUSINESS LOGO ON VARSITY TOURNAMENT SHIRTS
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!