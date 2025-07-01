2025-26 Ironton Council for the Arts Subscription Concert Season
2025-26 ICA Subscription Concert Season
$50
Our six subscription concerts are:
Ted Yoder Band
Sunday, October 5, 2025, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
The Huntington Camerata
Sunday, November 2, 2025, 3 p.m.
First Presbyterian Church of Ironton
Annual Christmas Concert
Jewel City Jazz Orchestra
Sunday, December 7, 2025, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
Juggernaut Jug Band
Sunday, February 1, 2026, 3 p.m.
Ohio University Southern Bowman Auditorium
Athenia Woodwind Trio
Sunday, March 1, 2026, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
Cypress
Sunday April 12, 2026, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
Our six subscription concerts are:
Ted Yoder Band
Sunday, October 5, 2025, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
The Huntington Camerata
Sunday, November 2, 2025, 3 p.m.
First Presbyterian Church of Ironton
Annual Christmas Concert
Jewel City Jazz Orchestra
Sunday, December 7, 2025, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
Juggernaut Jug Band
Sunday, February 1, 2026, 3 p.m.
Ohio University Southern Bowman Auditorium
Athenia Woodwind Trio
Sunday, March 1, 2026, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
Cypress
Sunday April 12, 2026, 3 p.m.
Ohio University Southern Riffe Rotunda
Add a donation for Ironton Council For The Arts
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!