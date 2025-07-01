Ironton Council For The Arts

Ironton Council For The Arts

2025-26 Ironton Council for the Arts Subscription Concert Season

Our six subscription concerts are: Ted Yoder Band Sunday, October 5, 2025, 3 p.m. Ohio University Southern Riffe Rotunda The Huntington Camerata Sunday, November 2, 2025, 3 p.m. First Presbyterian Church of Ironton Annual Christmas Concert Jewel City Jazz Orchestra Sunday, December 7, 2025, 3 p.m. Ohio University Southern Riffe Rotunda Juggernaut Jug Band Sunday, February 1, 2026, 3 p.m. Ohio University Southern Bowman Auditorium Athenia Woodwind Trio Sunday, March 1, 2026, 3 p.m. Ohio University Southern Riffe Rotunda Cypress Sunday April 12, 2026, 3 p.m. Ohio University Southern Riffe Rotunda
