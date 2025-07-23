2025-26 PHXGMC Season Tickets

Season Ticket - Adult
$56

Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $100+

Season Ticket - Senior
$48

Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $87+

Season Ticket - Student
$40

Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $80+

Season Ticket - Child
$40

Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $80+

