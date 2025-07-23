2025-26 PHXGMC Season Tickets

Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $100+
Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $87+
$40
Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $80+
$40
Includes admission to both mainstage concerts, a 20% discount to our Season Spotlight event, plus exclusive PHXGMC gifts at each show.
Total value: $80+
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!