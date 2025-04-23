2025-2026 SVHS Dance Team Sponsorship Package

Platinum Sponsorship item
Platinum Sponsorship
$1,200
Halftime announcement at SVHS Football Games, Large logo on Dance Team Banner, Company Logo on Dance Team Shirt, Spring Show Full Page Ad and 4 Admission Tickets to April 2026 Show, Social Media Advertising thru SSBC Facebook Page
Gold Sponsorship item
Gold Sponsorship
$600
Company logo on Dance Team Banner, Spring Show 1/2 Page Ad and 2 Admission Tickets to April 2026 Show, Social Media Advertising thru SSBC Facebook Page
Silver Sponsorship item
Silver Sponsorship
$300
Company logo on Silver & Bronze Sponsorship Dance Team Banner, Spring Show 1/4 Page Ad, Social Media Advertising thru SSBC Facebook Page
Bronze Sponsorship item
Bronze Sponsorship
$100
Social Media Advertising thru SSBC Facebook Page
