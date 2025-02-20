2025 2nd Annual S.L.E.D. Mental Health & Wellness 5K Walk & Fundraiser

7300 E 56th St

Indianapolis, IN 46226, USA

General admission
$20
Walk Registration Includes S.L.E.D. T-Shirt and S.L.E.D. Swag Bag.
GOLD SPONSORSHIP
$2,000
Each sponsorship level provides a Valuable Opportunity to support Mental Health Awareness, Promote Wellness in our Community, and gain Visibility among local leaders, businesses, and advocates. Join us in making a difference - because We Don't Walk Alone!
SILVER SPONSORSHIP
$1,000
BRONZE SPONSORSHIP
$500
