2025- 3rd annual 'Fairways for the Future' Golf Classic

18077 Bordeaux Dr

Reno, NV 89511, USA

Diamond Sponsor
$20,000
Diamond Sponsor: (1 available) *Exclusive Recognition as Diamond Sponsor *Company Name/ Logo on promotional & tournament materials *Tabling option @ registration/ check-in *Promo Flags on all 18 holes *(3) Golf Foursomes w/ carts *Marketing banners/ A-frames on display @ reception
Platinum Sponsor
$15,000
Platinum Sponsor: (1 available) *Company banner prominently on display at the event *Signage & Tabling option Hole #1 *(2) Golf Foursomes w/ carts *Exclusive Recognition as Platinum Sponsor *Company Logo Prominently displayed in each golf cart
Gold Sponsor
$7,500
Gold Sponsor: (1 available) *Company banner prominently on display at the event *Signage & Tabling option Hole #10 *(2) Golf Foursomes w/ carts *Exclusive Recognition as Gold Sponsor *Company logo displayed on reception tables
Hole-In -One Sponsor
$5,000
Hole-In -One Sponsor: (1 available) *(1) Golf Foursome w/ cart *Company Logo on display on Holes #3, #11 & #16 w/ an option to table on HOLE #11
Driving Range Sponsor
$5,000
Driving Range Sponsor: (1 available) *Company banner prominently on display at the event *Signage & Tabling option at Driving Range *(1) Golf Foursomes w/ cart
Drink/ Bar Sponsor
$5,000
Drink/ Bar Sponsor: (1 available) *(1) Golf Foursome w/ cart *Company Logo prominently on display at reception bar
Hole Sponsorship
$2,500
Hole Sponsorship: ( several available) *(1) Golf Foursome w/ cart *Logo on display w/ option to table
PRIVATE FOURSOME -
$1,800
SPECIAL ARRANGEMENTS - PER Kallie (very limited quantity available, waitlist only)
Dutch Bros- Hole Sponsorship
$900
