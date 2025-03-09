TS Athletics Booster Club
2025 3rd Annual Terry Sanford Booster Program Golf Tournament
6775 Irongate Dr
Fayetteville, NC 28306, USA
Platinum Sponsor
$1,000
*Four Man Team *Hole Sponsor *Social Media Advertising
Gold Sponsor
$600
*Four Man Team *Hole Sponsor
Silver Sponsor
$500
*Four Man Team
Individual Golfer
$150
Hole Sponsor
$150
Beverage cart
$750
Beverage cart advertisement
