【湾女2025】免于恐惧的自由【演员票】

演员须知

1. 购买演员票即为报名参加本次演出，请确保演出当天可以出席并上台表演。

2. 报名后请及时查看邮件，并在七日内到discord报道，确保可以及时参加后续的读稿会。后续准备工作和流程会在确认邮件中说明。

3. 本次演出前共有三场线上读稿会(9/21, 9/28, 10/5)，时间为周日晚上八点。报名的演员请积极参加读稿会，请承诺并确保在演出前至少参加两次以上的读稿会活动。

4. 演员票皆为候选演员，我们鼓励零经验的新人演员优先上台表演，我们保留安排演出人员和出场顺序的权力。

5. 本次演员票不附赠亲友票，亲友需要自行购买观众票。

6. 请尊重我们的平台，遵守以下规则，如有违反将影响你参与未来的湾女活动：

a.在舞台上请不要打广告

b.每位演员有5分钟表演时间，计时员提醒后请及时下台

c. 报名后如无法参加请提前告知，无故放鸽子会影响今后报名资格

7. 如果您因为经济原因无法负担票价，请与[email protected]联系。

8. 湾区女权脱口秀保留拒绝为任何人服务的权利，并对活动保留最终解释权。