Nevada Kids Foundation, INC
2025- 4th annual Poker/ Bingo Tournament
2272 Larkin Cir
Sparks, NV 89431, USA
Regular Admission - POKER Player
$100
INCLUDES: Dinner (2) Drink Tickets (2) Raffle Tickets (1) seated poker position with starting chip stack
Regular Admission- BINGO Player
$60
INCLUDES: Dinner (2) Drink Tickets (2) Raffle Tickets (1) seated bingo position
SPECTATOR
$40
INCLUDES: Dinner (2) Drink Tickets
RAFFLE TICKET (1)
$5
single raffle ticket
RAFFLE TICKETS (6) FOR $20
$20
$5/each OR $20 / (6)TICKETS
RAFFLE TICKETS (15) FOR $40
$40
$5/each OR $40 / (16 )TICKETS
RAFFLE TICKET (36) FOR $100
$100
$5/each OR $100 / (48) TICKETS
Platinum
$10,000
***SEE SPONSORSHIP BENEFITS***
Diamond
$5,000
***SEE SPONSORSHIP BENEFITS***
Gold
$2,500
***SEE SPONSORSHIP BENEFITS***
Silver
$1,000
***SEE SPONSORSHIP BENEFITS***
Bronze
$500
***SEE SPONSORSHIP BENEFITS***
