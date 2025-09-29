2025 Adult Division Paint it Orange Shop Items 1-50

1-Pig Grins at the Visitors Center by Barbara Younger item
$85

Mixed Media

12 x 16



2- Dusk at Chapel Hill Creamery by Mark H Miller item
$430

Oil on canvas

8x10



3- Autumn Vibes by Karen Santrock item
$322.50

Acrylic

12x12



4- The Finish Line by Mike Mink item
$80

Acrylic gouache

14 x 11”



5- Dancers by Jean Cerasani item
$236.50

Watercolor and ink

16x13

6- On Stage at by Joseph R Garrett item
$241.88

Acrylic

17.5x13.5

7- NC botanical garden path by Sheila Brooks item
$215

Oil

12x16

8- MLK PARK by Lynda Stuart Curry item
$107.50

Acrylic

9 1/2” x 11”

9- Lay Me Down in a Bed of Asters by Rachel D. Brown item
$395

Watercolor and gouache

10x14

10- Hartley Henge by Bren West item
$779.38

Charcoal on canvas

24x20

11- Happy Cows (Chapel Hill Creamery) by Sia Karamalegos item
$403.13

watercolor on paper

11x14

12- Bob the Bull by Patricia Martin item
$322.50

Pastel

17x21

13- Matthew’s by Susan Eversole item
$145

Watercolor

9”x12”

14- Refuge by Shirley Ruff item
$322.50

Acrylic

11 x 14

15- Irwin Elm by Jake Bialos item
$225

Pencil & Watercolor

16X20

16- Little River Regional Park by Catherine Kramer item
$270

Watercolor

21 x 17 framed

17- West Fork Eno River by Henry Arnette item
$537.50

Acrylic paint

16 x 22 with frame

18- Blue Umbrellas at Antonia’s by Katharine March item
$349.38

Oil

12 x 16

19- Tom Robinson's Seafood by Audrey Trapolsi item
$400

Watercolor on scratchboard

5"x7"

20- Bluestem View 11am by Kara O'Dor item
$268.75

Oil on canvas

11x14

21- Blackwood by Julian Phelps item
$80.63

Oil / Muslin

5” x 15”

22- Tucked Away by Susan Paulsen item
$300

Oil

9 x 12 inches (unframed)

23- Early Fall Foliage by Marcia McDade McMann item
$483.75

Oil paint on board

20"H x 23"W

24- The Pond at Ayr Mount by Jackie Harrell item
$175

Oils

11x14

25- Stamp of Literacy by Margaret O'Brien Maples item
$53.75

Linocut printmaking

8x10

26- Egret, Grebe, Hawks and Trees by Nathan Jacobsen item
$580.50

Watercolor

11x14 Without Matte

27-You're Not Behind You're Just on Your Own Path by Melanie item
$505.25

Acrylic

18x20

28- Autumn Blooms by Ann Hair item
$430

Oil on linen

6x12

29-Sunrise at Sunrise Community Farm by Anne Mandeville-Long item
$150

Oil

16 x 20


30- Sleepy King Street by Soonja Cook item
$376.25

Oil on canvas

11 by 14

31- Beware of attack cow by Laura Oleniacz item
$279.50

Acrylic

8x10

32-Diversity(Down Home Garden Ctr., Efland) -Margret Mueller item
$268.75

Watercolor

11x13

33- Have We Forgotten? by Julie Wolk item
$750

Acrylic

24x24

34- Fall Fields ( a Bluestem Pastoral) by Jacqueline Rimmler item
$350

Acrylic

20" x 16"

35- Sunset at Maple View Farm by Kristin Smith item
$125

Watercolor

12 x 12

36- Sunset at Maple View by Lillian Barberio item
$75

Watercolor

8 x 5.5

37- Sunshine on the Eno by Jason item
$483.75

Oil

12x16

38- The Advocate by Grace Witsil item
$320

Acrylic

20x16”

39- Autumn at Woodcrest Farm by Emily White item
$483.75

Oil

12 x 16 inches

40- October Sycamore by Kathleen Macfie item
$268.75

Gouache on paper

8x10”

41- Saudade by Libby Fosso item
$150

Oil, acrylic

12” x 12”

42- Restoration in Progress by Madalyn Baldwin item
$285

Oil

6x8

43- Pathway to the Prarie by Barbara B Reed item
$322.50

Oil

8x8

44- Meanwhile, at Riverwalk... by Carol Strickland item
$210

Alkyd oil

11x14

45- Up the Lane by Bryan D Scott item
$165

Acrylic

8" x 10"

46- Blackwood Farm Park by Jacqueline Clary item
$200

oil on panel

9” x 12”

47- Confluence by Carol Blackmore item
$537.50

watercolor, acrylic

12x16

48- Through The Years by Scott Dwyer item
$564.38

Oil

12x16

49- Woodcrest Coop by R. Scott Horner item
$774

Acrylic on canvas

18” x 18”

50- A Beautiful Day by Chrystal Hardt item
$430

Acrylic

16x20

