2025 Affordable Housing Awards Ceremony & Reception - Sponsorships

Includes: Speaking Opportunity, 8 Free Event Tickets, Listing on all Event Signage, Logo with Link on SHA Website, Stage Acknowledgement, Social Media Recognition, Event Email Acknowledgement, Name on SHA Website.
Includes: Speaking Opportunity, 8 Free Event Tickets, Listing on all Event Signage, Logo with Link on SHA Website, Stage Acknowledgement, Social Media Recognition, Event Email Acknowledgement, Name on SHA Website.
Premiere Regional Sponsor
$10,000
Includes: Includes: Speaking Opportunity, 4 Free Event Tickets, Listing on all Event Signage, Logo with Link on SHA Website, Stage Acknowledgement, Social Media Recognition, Event Email Acknowledgement, Name on SHA Website.
Includes: Includes: Speaking Opportunity, 4 Free Event Tickets, Listing on all Event Signage, Logo with Link on SHA Website, Stage Acknowledgement, Social Media Recognition, Event Email Acknowledgement, Name on SHA Website.
Community Champion Sponsor
$5,000
Includes: Listing on all Event Signage, 3 Free Event Tickets, Logo with Link on SHA Website, Stage Acknowledgement, Social Media Recognition, Event Email Acknowledgement, Name on SHA Website.
Includes: Listing on all Event Signage, 3 Free Event Tickets, Logo with Link on SHA Website, Stage Acknowledgement, Social Media Recognition, Event Email Acknowledgement, Name on SHA Website.
Residential Benefactor Sponsor
$3,000
Includes: 2 Free Event Tickets, Logo on Event Signage, Name on SHA Website.
Includes: 2 Free Event Tickets, Logo on Event Signage, Name on SHA Website.
Grassroots Sponsor
$1,000
Includes: 1 Free Event Ticket, Logo on Event Signage, Name on SHA Website.
Includes: 1 Free Event Ticket, Logo on Event Signage, Name on SHA Website.