2025 AIA New Orleans Golf Tournament, Presented by GAF

FOUR player packages
• Company logo on all player gifts
• Event sign at registration
• Recognition on all print and media promotions
• Large Company Logo on Tournament Website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Recognition during announcements
FOUR player packages
• Company logo on all player golf carts
• Recognition on all print and media promotions
• Large company logo on tournament website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Opportunity to provide promotional items on
player golf carts
• Recognition during announcements
FOUR player packages
• Company logo signage on site at putting
green
• Opportunity to station personnel at putting
green for entire tournament
• Recognition on all print and media promotions
• Large company logo on tournament website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Recognition during announcement
FOUR player packages
• Recognition on Tournament Website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Opportunity to station personnel at tasting area
during registration and tasting
• Opportunity to provide promotional items at party
• Company logo on Awards Party sign
FOUR player packages
• Recognition on Tournament Website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Opportunity to station personnel at brunch
area during registration and brunch
• Opportunity to provide promotional items at
your location
• Company Banner at brunch venue
Player package for 4 players
Recognition on Tournament website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Opportunity to provide promotional
items at Awards Party
• Company logo on Awards Party sign
Recognition on Tournament
THANK YOU Banner
• Opportunity to drive the beverage cart serving players
during their round
• Opportunity to provide promotional items from your cart
• Company name on beverage cart
Recognition on Tournament Website
• Recognition on Tournament THANK YOU Banner
• Opportunity to station personnel at hole during
the Tournament
• Opportunity to provide promotional items at your
hospitality location
• Company banner at hole
200 servings (or the opportunity to provide food/snacks/drinks in-kind)
Recognition on Tournament website
• Recognition on THANK YOU Banner
• Opportunity to provide promotional
items at Awards Party
• Company logo on Awards Party sign
Choice of IRISH COFFEE BAR (Coffee/Tea)
JOHN or MARY BAR (John Daly, Bloody Mary
cocktails) at registration.
• Recognition on Tournament website
• Small Company Logo on THANK YOU Banner
• Opportunity to provide promotional items on your
bar
• Company name on bar
• ALTERNATE: Sponsorship level can be $500 if
company provides all supplies for the bar.
Recognition on Tournament website
• Small Company Logo on THANK YOU Banner
• Opportunity to station personnel at hole during
the Tournament
Recognition on Tournament website
• Pin Flag with Tournament Logo and Company
Name on hole during play
• Sponsor gets souvenir flag at end of tournament
All players receive a player gift, brunch, on-course
hospitality, beverages throughout the day, awards
party invitation and an event sign located oncourse
during the round.
