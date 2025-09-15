The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

Hosted by

The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

About this event

2025 AIA New Orleans Golf Tournament, Presented by GAF

1 Clubhouse Dr

New Orleans, LA 70131, USA

Player Gift Sponsor (Playing)
$6,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

FOUR player packages

• Company logo on all player gifts

• Event sign at registration

• Recognition on all print and media promotions

• Large Company Logo on Tournament Website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Recognition during announcements

Presenting Sponsor (Playing)
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Golf Cart Sponsor (Playing)
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

FOUR player packages

• Company logo on all player golf carts

• Recognition on all print and media promotions

• Large company logo on tournament website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Opportunity to provide promotional items on

player golf carts

• Recognition during announcements

Boozy Putt Sponsor (Playing)
$4,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

FOUR player packages

• Company logo signage on site at putting

green

• Opportunity to station personnel at putting

green for entire tournament

• Recognition on all print and media promotions

• Large company logo on tournament website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Recognition during announcement

Crown Royal Tasting Sponsor (Playing)
$4,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

FOUR player packages

• Recognition on Tournament Website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Opportunity to station personnel at tasting area

during registration and tasting

• Opportunity to provide promotional items at party

• Company logo on Awards Party sign

Brunch Sponsor (Playing)
$3,750
This is a group ticket, it includes 4 tickets

FOUR player packages

• Recognition on Tournament Website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Opportunity to station personnel at brunch

area during registration and brunch

• Opportunity to provide promotional items at

your location

• Company Banner at brunch venue

Awards Party Sponsor (Playing)
$3,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Player package for 4 players

Recognition on Tournament website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Opportunity to provide promotional

items at Awards Party

• Company logo on Awards Party sign

Beverage Cart Sponsor (Playing)
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Recognition on Tournament

THANK YOU Banner

• Opportunity to drive the beverage cart serving players

during their round

• Opportunity to provide promotional items from your cart

• Company name on beverage cart

Hospitality Sponsor (Non-Playing)
$2,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Recognition on Tournament Website

• Recognition on Tournament THANK YOU Banner

• Opportunity to station personnel at hole during

the Tournament

• Opportunity to provide promotional items at your

hospitality location

• Company banner at hole

200 servings (or the opportunity to provide food/snacks/drinks in-kind)

Awards Party Sponsor (Non-Playing)
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Recognition on Tournament website

• Recognition on THANK YOU Banner

• Opportunity to provide promotional

items at Awards Party

• Company logo on Awards Party sign

Morning Bar Sponsor (Non-Playing)
$1,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Choice of IRISH COFFEE BAR (Coffee/Tea)

JOHN or MARY BAR (John Daly, Bloody Mary

cocktails) at registration.

• Recognition on Tournament website

• Small Company Logo on THANK YOU Banner

• Opportunity to provide promotional items on your

bar

• Company name on bar

• ALTERNATE: Sponsorship level can be $500 if

company provides all supplies for the bar.

Contest Sponsor (Non-Playing)
$2,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Recognition on Tournament website

• Small Company Logo on THANK YOU Banner

• Opportunity to station personnel at hole during

the Tournament

Pin Flag Sponsor (Non-Playing)
$350

Recognition on Tournament website

• Pin Flag with Tournament Logo and Company

Name on hole during play

• Sponsor gets souvenir flag at end of tournament

AIA Member Player Foursome
$800
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All players receive a player gift, brunch, on-course

hospitality, beverages throughout the day, awards

party invitation and an event sign located oncourse

during the round.

Non-AIA Member Player Foursome
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

All players receive a player gift, brunch, on-course

hospitality, beverages throughout the day, awards

party invitation and an event sign located oncourse

during the round.

AIA Member Individual Player
$200

All players receive a player gift, brunch, on-course

hospitality, beverages throughout the day, awards

party invitation and an event sign located oncourse

during the round.

Non-AIA Member Individual Player
$250

All players receive a player gift, brunch, on-course

hospitality, beverages throughout the day, awards

party invitation and an event sign located oncourse

during the round.

Add a donation for The New Orleans Chapter The American Institute Of Architects

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!