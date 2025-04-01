2025 Algonquin Harvest Market Sponsor Application

Prominent Logo positioning on:
Sponsor Banners displayed the day of event,
Home & Sponsor page of website,
Vendor Cards,
Posters,
Fest Guides-
Plus:
Sponsor Spotlight Social Media Post (Individual),
Opportunity to include promotional literature at Rotary Booths,
Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC,
FREE One Year Algonquin Rotary Club Sponsor Membership,
20x10 Booth
Gold
$1,500
Large Logo on:
Sponsor Banners displayed the day of event,
Home & Sponsor page of website,
Vendor Cards,
Posters,
Fest Guides-
Plus:
Sponsor Thank You Social Media Post,
Opportunity to include promotional literature at Rotary Booths,
Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC,
FREE One Year Algonquin Rotary Club Sponsor Membership,
10x10 Booth
Silver
$1,000
Medium Logo on:
Large Banners displayed the day of event,
Home & Sponsor page of website,
Vendor Cards,
Posters,
Fest Guides-
Plus:
Sponsor Thank You Social Media Post
Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC
10x10 Booth
Blue
$500
Small Logo on:
Home & Sponsor page of website,
Vendor Cards,
Posters,
Name Listed on Sponsor Banners displayed the day of event & Fest Guides-
Plus:
Sponsor Thank You Social Media Post,
Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC,
10x10 Booth,
Supporting Sponsor
$100
*NO BOOTH*,
Name listed on Home & Sponsor page of website,
Sponsor Thank You Social Media Post,
Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC
