2025 Algonquin Harvest Market Sponsor Application

2 S Main St

Algonquin, IL 60102, USA

Diamond
$2,500
Prominent Logo positioning on: Sponsor Banners displayed the day of event, Home & Sponsor page of website, Vendor Cards, Posters, Fest Guides- Plus: Sponsor Spotlight Social Media Post (Individual), Opportunity to include promotional literature at Rotary Booths, Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC, FREE One Year Algonquin Rotary Club Sponsor Membership, 20x10 Booth
Gold
$1,500
Large Logo on: Sponsor Banners displayed the day of event, Home & Sponsor page of website, Vendor Cards, Posters, Fest Guides- Plus: Sponsor Thank You Social Media Post, Opportunity to include promotional literature at Rotary Booths, Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC, FREE One Year Algonquin Rotary Club Sponsor Membership, 10x10 Booth
Silver
$1,000
Medium Logo on: Large Banners displayed the day of event, Home & Sponsor page of website, Vendor Cards, Posters, Fest Guides- Plus: Sponsor Thank You Social Media Post Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC 10x10 Booth
Blue
$500
Small Logo on: Home & Sponsor page of website, Vendor Cards, Posters, Name Listed on Sponsor Banners displayed the day of event & Fest Guides- Plus: Sponsor Thank You Social Media Post, Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC, 10x10 Booth,
Supporting Sponsor
$100
*NO BOOTH*, Name listed on Home & Sponsor page of website, Sponsor Thank You Social Media Post, Sponsor Shout Outs by Music Performer/MC

