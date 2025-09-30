2026 Annual Membership Drive

Active Lee County Master Gardener Membership
$10

Annual membership for Lee County Master Gardeners

Active Alabama Master Gardener Association Membership
$10

Annual membership for the Alabama MG Association (AMGA)

Lifetime membership to Lee County MGA
$100

One time payment for lifetime membership for Lee County Master Gardeners

Lifetime membership to AMGA
$150

One time payment for lifetime membership for the Alabama MG Association (AMGA)

Friend of Lee County Master Gardeners Association
$20

Annual membership as a Friend

Lifetime Membership as a Friend of LCMGA
$100

One time payment to remain a Friend of LCMGA

