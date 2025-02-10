2025 APALA Literature Awards Banquet Sponsorship

Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); 1 reserved ticket for sponsor representative
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); 1 reserved ticket for sponsor representative
Silver
$1,000
rate.xLeft
groupTicketCaption
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 2 reserved tickets for sponsor representatives
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 2 reserved tickets for sponsor representatives
Gold
$2,500
rate.xLeft
groupTicketCaption
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 5 reserved tickets for sponsor representatives
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 5 reserved tickets for sponsor representatives
Platinum
$5,000
rate.xLeft
groupTicketCaption
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 10 reserved tickets for sponsor representatives
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 10 reserved tickets for sponsor representatives