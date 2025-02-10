2025 APALA Literature Awards Banquet Sponsorship

1001 Vine St 2nd Floor

Philadelphia, PA 19107, USA

Bronze
$500
Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); 1 reserved ticket for sponsor representative
Silver
$1,000

Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 2 reserved tickets for sponsor representatives
Gold
$2,500

Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 5 reserved tickets for sponsor representatives
Platinum
$5,000

Includes: Your logo on promotional materials, social media, and tables; Post-event acknowledgement in newsletter & social media; Public acknowledgement at the event (partial slide); Advertisement on promotional posts for the Awards Banquet; 10 reserved tickets for sponsor representatives

