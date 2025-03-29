2025 April Spring Flower Sale

54191 N Ironwood Rd

South Bend, IN 46635, USA

🌼 Annual Flower Flats - Begonia
🌼 Annual Flower Flats - Begonia
$16
Vibrant Begonia Green Leaf. Based on Flats of 32 or 48 plants; as planted - no partial flats.
🌼 Annual Flower Flats - Impatiens
🌼 Annual Flower Flats - Impatiens
$16
Dazzling Impatiens. Based on Flats of 32 or 48 plants; as planted - no partial flats.
🌼 Annual Flower Flats - Petunia Non-Cascading
🌼 Annual Flower Flats - Petunia Non-Cascading
$16
Bright Petunia Non-Cascading. Based on Flats of 32 or 48 plants; as planted - no partial flats.
🌺 Hanging Baskets - Ivy Geraniums
🌺 Hanging Baskets - Ivy Geraniums
$17
Add beauty with vivid 10-inch Ivy Geraniums.
🌺 Hanging Baskets - New Guinea Impatiens
🌺 Hanging Baskets - New Guinea Impatiens
$17
Add beauty with radiant 10-inch New Guinea Impatiens.
🌺 Hanging Baskets - Fuchsias
🌺 Hanging Baskets - Fuchsias
$17
Add beauty with rich-hued 10-inch Fuchsias.
