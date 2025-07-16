Laotian American Society

Hosted by

Laotian American Society

About this event

2025 Atlanta Lantern Boat Festival Sponsorship

3105 Clarks Bridge Rd

Gainesville, GA 30506, USA

SPONSORSHIP - Title Sponsor
$10,000
● Named as festival title sponsor ● Lighting of the first lantern ● 10’ x 10’ booth space ● (Largest sized) Company Name/Logo featured in all marketing assets ● Event day: parade floats, stages, shuttle bus, step-and-repeat ● Calendar year: website homepage banner, promo video, dedicated social media post ● Featured title host on flyer ● Featured on front of event t-shirt ● Title sponsor designation of appreciation Crystal Award ● 20 Complimentary general admission tickets ● 20 Complimentary event t-shirts ● Access to VIP section ●
SPONSORSHIP - Platinum Sponsor
$5,000
● (Largest sized) Company Name/Logo featured in all marketing assets ● Event day: parade floats, stages, shuttle bus, step-and-repeat ● Calendar year: promo video, dedicated social media post ● Featured on flyer ● Featured on top back of event t-shirt ● Platinum sponsor designation of appreciation Crystal Award ● 20 Complimentary general admission tickets ● 20 Complimentary event t-shirts ●
SPONSORSHIP - Gold Sponsor
$2,000
● (Larger sized) Company Name/Logo featured in all marketing assets ● Event day: parade floats, stages, shuttle bus, step-and-repeat ● Calendar year: website feature, dedicated social media post ● Featured on flyer ● Featured on back of event t-shirt ● Gold sponsor designation of appreciation Crystal Award ● 10 Complimentary General Admission Tickets ● 10 Complimentary Event T-Shirts ●
SPONSORSHIP - Silver Sponsor
$1,000
● (Large sized) Company Name/Logo featured in all marketing assets ● Event day: parade floats, stages, shuttle bus, step-and-repeat ● Calendar year: website feature, dedicated social media post ● Featured on flyer ● Featured on back of event t-shirt ● Silver sponsor designation of appreciation Crystal Award ● 5 Complimentary General Admission Tickets ● 5 Complimentary Event T-Shirts ●
SPONSORSHIP - Bronze Sponsor
$500
● (Medium Sized) Company Name/Logo featured in all marketing assets ● Event Day: parade floats, stages, shuttle bus, step-and-repeat ● Calendar year: website feature ● Featured on flyer ● Featured Logo/Name on back of event t-shirt ● Bronze sponsor designation of appreciation Crystal Award ● 2 Complimentary general admission tickets ● 2 Complimentary event t-shirts ●
SPONSORSHIP - Name Sponsor
$250
● Logo/Family Crest/ Individual Name featured on event step-and-repeat ● 2 Complimentary general admission tickets ● 2 Event t-shirts ●
Add a donation for Laotian American Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!