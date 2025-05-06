2025 AWA RTC sporting clays for champions

W5670 French Rd

Johnson Creek, WI 53038, USA

Shooter Registration - 100-rounds
$160

🎟️ REGISTRATION FEE INCLUDES: 🍳 Rise and shine breakfast buffet 🍗 BBQ brisket & chicken lunch buffet 🎁 AWA RTC branded gift 💰 Chance to win prize money (Lewis Class System) 🎟️ Participation in raffle, silent & live auctions 🍻 Free beer & refreshments 🤼 Meet NCAA Champion, 2008 Olympian, and former UFC fighter Ben Askren

Non-shooter registration
$75

🎟️ REGISTRATION FEE INCLUDES: 🍻 Free beer & refreshments 🍗 BBQ brisket & chicken lunch buffet 🎟️ Participation in the raffle, silent & live auction items 🤼 Meet NCAA Champion, 2008 Olympian, and former UFC fighter Ben Askren

2 Shooter Registration - 100-rounds
$320
3 Shooter Registration - 100-rounds
$480
4 Shooter Registration - 100-rounds
$640
5 Shooter Registration - 100-rounds
$800
$

