2025 Baby Bomber Meet

Pizza
$3
Friday Night ONLY
Combo Meal
$7
Chili Cheese Dog OR Soft Taco + Chips + Soda
Chili Cheese Dog
$5
Soft Taco
$5
All-Beef Hot Dog
$3
Candy
$2
Twix, Skittles, Starbursts or Reese's
Pickle, Popcorn or Chips
$1
Coffee
$2
Body Armor or Sweet Tea
$3
Soda
$2.50
Water
$1

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!