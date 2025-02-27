Beckman High School Patriot Band and Colorguard Boosters
2025 BAND AWARDS BANQUET
STUDENT TICKET - BUFFET DINNER
free
STUDENT TICKET - NO COST
BUFFET MENU:
Chateau Marinated Chicken Breast
Fettuccini Noodles
Marinara & Creamy Alfredo Sauce
Hot Vegetable Medley
Garden Salad w/ Ranch & Italian Dressing
Fresh Baked Dinner Rolls & Butter
STUDENT TICKET - NO COST
BUFFET MENU:
Chateau Marinated Chicken Breast
Fettuccini Noodles
Marinara & Creamy Alfredo Sauce
Hot Vegetable Medley
Garden Salad w/ Ranch & Italian Dressing
Fresh Baked Dinner Rolls & Butter
FAMILY MEMBER TICKET - BUFFET DINNER
$35
ALL FAMILY MEMBERS AND FRIENDS ARE ENCOURAGED TO ATTEND. EACH TICKET IS ONLY $35. DINNER WILL BE SERVED.
BUFFET MENU:
Chateau Marinated Chicken Breast
Fettuccini Noodles
Marinara & Creamy Alfredo Sauce
Hot Vegetable Medley
Garden Salad w/ Ranch & Italian Dressing
Fresh Baked Dinner Rolls & Butter
ALL FAMILY MEMBERS AND FRIENDS ARE ENCOURAGED TO ATTEND. EACH TICKET IS ONLY $35. DINNER WILL BE SERVED.
BUFFET MENU:
Chateau Marinated Chicken Breast
Fettuccini Noodles
Marinara & Creamy Alfredo Sauce
Hot Vegetable Medley
Garden Salad w/ Ranch & Italian Dressing
Fresh Baked Dinner Rolls & Butter
FACULTY OR COACH TICKET - BUFFET DINNER
free
FACULTY/COACH TICKET - NO COST
BUFFET MENU:
Chateau Marinated Chicken Breast
Fettuccini Noodles
Marinara & Creamy Alfredo Sauce
Hot Vegetable Medley
Garden Salad w/ Ranch & Italian Dressing
Fresh Baked Dinner Rolls & Butter
FACULTY/COACH TICKET - NO COST
BUFFET MENU:
Chateau Marinated Chicken Breast
Fettuccini Noodles
Marinara & Creamy Alfredo Sauce
Hot Vegetable Medley
Garden Salad w/ Ranch & Italian Dressing
Fresh Baked Dinner Rolls & Butter