eventClosed

2025 Banks Youth Baseball Auction & Bingo

485 S Main St

Banks, OR 97106, USA

addExtraDonation

$

Chicken
$20
Quarter Chicken & 2 sides
Ribs
$20
4 Ribs & 2 Sides
Kids Meal
$10
Hot Dog Meal
Drink Tickets
$5
Pre-purchase drink tickets for Beer & White Claw

common:zeffyTipDisclaimerTicketing