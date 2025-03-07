2025 Bingo

General admission
$10
Family entrance Everyone a bingo card 1 raffle ticket
1 Raffle Ticket
$1
6 Raffle Tickets
$5
15 Raffle Tickets
$10
Combo
$3
Pizza and drink
Single slice pizza
$2
Soda/water
$1.50
Candy
$1
2 Capri Sun/chips
$1
Each single item $.50

common:zeffyTipDisclaimerTicketing