Southington Gridiron Club
2025 BKF Concession Stand
Hot Coffee
$2
add
Gatorade, Soda
$3
add
Hot Dog
$3
add
Hamburger
$4
add
Cheeseburger
$5
add
French Fries
$3
add
Cotton Candy
$3
add
Candy
$2
add
Aqua Turf Clam Chowder
$6
add
Water
$2
add
Chick-fil-A Mac and Cheese
$6
add
Chick-fil-A Regular Sandwich
$8
add
SPICY Chick-fil-A Sandwich
$8.50
add
Chick-fil-A 3 count Chicken Strips
$8
add
Hot Chocolate
$2
add
BKF Silicone Bracelets
$4
add
BKF Car Decals
$5
add
2025 Program Book
$25
add
Hand Warmers
$2
add
Loud Cup
$25
add
Cowbell
$15
add
Football Stack Bracelets
$15
add
Rope Necklace
$10
add
Football Cosmetic Bag
$5
add
Bag Accessories
$6
add
Football Tote
$25
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout